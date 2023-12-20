الامارات | العين يترقب خورفكان.. الشارقة وشباب الأهلي في «بروفة سوبر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم المباراتان المؤجلتان من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، فيلتقي العين خورفكان على استاد هزاع بن زايد عند الـ4:45 مساءً، فيما يحل شباب الأهلي بطل الدوري في نسخته الأخيرة ضيفاً ثقيلاً على الشارقة في الإمارة الباسمة، وذلك عند الـ7:30 مساءً.

ويسعى العين إلى العودة مجدداً لسكة الانتصارات بعد مرحلة الترنح التي تعرض لها في آخر جولتين، بالتعادل مع اتحاد كلباء 2/2، والخسارة من الوحدة على ملعبه وبين جماهيره بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد العين عند 19 نقطة، ويعود خطوة كبيرة للوراء، بوجوده في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وباتت وضعية مدرب العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، بالغة الصعوبة حول الاستمرار مع الزعيم بعد النتائج المُخيبة التي تعرض لها في ظل تناقل الشائعات حول رحيل كريسبو عن الزعيم في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وربما تتغير الأوضاع إذا ما فاز العين بأداء ونتيجة، وهو الوضع المنطقي عطفاً على ما عليه منافسوه، إذ تعرض لخسارة كانت قاسية من الشارقة في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف.

ولن يكون كريسبو وحده من سيقع عليه الضغط في نادي العين بل إن المهاجم الكونغولي لابا كودجو يمر هو الآخر بمرحلة من عدم التوازن بعد أن غاب عن التسجيل في آخر مباراتين، في ظاهرة لم يعتدها اللاعب في كثير من الأوقات منذ أن ارتدى قميص الزعيم.

وتُمثل مواجهة الملك مع فرسان دبي منعطفاً مهماً في صراع المنافسة على بطولة الدوري، فكلا الفريقين سيطلب النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على الوصل، والاستمرار في حلبة المنافسة.

ويعيش الفريقان أوج فتراتهما في الدوري، إذ تعد مباراة اليوم بروفة لمواجهتهما المرتقبة على لقب السوبر الإماراتي، فالشارقة منذ أن ودع منافسات دوري أبطال آسيا، وضع تركيزه على بطولة الدوري، وهو ما تمثل في الفوزين الكبيرين المتتاليين اللذين حققهما على كل من حتا وخورفكان، ليقفز للمركز الرابع برصيد 20 نقطة، وحصوله على النقاط سيجعل الفارق بينه وبين الوصل أربع نقاط فقط.

وفي المقابل، فإن شباب الأهلي سيكون مع أهم المواعيد في تلك الأثناء في بطولة الدوري، إذ يسعى للحفاظ على اللقب، فاليوم سيلعب مع الشارقة، وتنتظره مواجهة أخرى مهمة أمام الوصل المتصدر، وهو يعني أن فرسان دبي بين مفترق طريقين، إما الحصول على النقاط الست، والانتقال إلى مرحلة أخرى ينفرد فيها بالصدارة، أو الابتعاد عن المنافسة حتى إشعار آخر.

واستعاد شباب الأهلي توازنه بعد فترة من عدم التوازن بالفوز على الإمارات وبني ياس، ليحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

. العين يسعى إلى العودة مجدداً لسكة الانتصارات بعد مرحلة الترنح التي تعرض لها في آخر جولتين.