الامارات | «أبيض الدراجات» يحرز 4 ميداليات عربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز منتخب الدراجات، أربع ميداليات (ثلاث فضيات وبرونزية) في أول يومين من البطولة العربية لدراجات الطريق، المقامة في الرياض، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 12 دولة عربية؛ وذلك في فئات الرجال والشابات تحت 23 سنة.

البداية كانت من منتخب الشابات، الذي أحرز برونزية سباق فرق ضد الساعة، ومثّل المنتخب: مروة سلمان، وريناد اليافعي، وعلياء حسن، ثم نجح منتخب الرجال في إحراز الميدالية الفضية في سباق فرق ضد الساعة، بعد منافسة قوية مع المنتخب المغربي، الذي حصل على المركز الأول، والمنتخب الجزائري صاحب المركز الثالث، ومثّل منتخب الرجال سيف معيوف، والثلاثي الصاعد عبدالله الحمادي، ومحمد المطيوعي، وعبدالله جاسم.

ونجح منتخب الإناث في إضافة ميداليتين فضيتين إضافيتين، عن طريق مروة سلمان، التي أحرزت الميدالية الفضية في سباق فردي ضد الساعة، كما نجحت زهرة حسين، في إحراز المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق فردي ضد الساعة لفئة تحت 23 سنة، ليصل إجمالي ميداليات المنتخب إلى أربع ميداليات.

وأكد مدير المنتخب يوسف ميرزا، سعادته بتواجد هذه القاعدة الكبيرة من اللاعبين الصغار واللاعبات، والنتائج التي تحققت حتى الآن، مشيراً إلى أن كثرة التواجد في البطولات والمنافسات، مكّنت المنتخب من المنافسة في أي بطولة قارية أو عربية أو خليجية، وهو نتاج طبيعي للتخطيط السليم من قبل اتحاد الدراجات.

وقال: «تواجد ثلاثة لاعبين من منتخب الرجال في فريق الإمارات للمحترفين، يعد خطوة تاريخية لهؤلاء اللاعبين في طريق التطور، وسيكون لهم شأن كبير في المستقبل والمنافسة في مختلف البطولات».

وأكد ميرزا قوة البطولة العربية في الرياض؛ بتواجد هذا الكم من المشاركين، وحرص الدول العربية على المشاركة، والتطور الكبير في بعض المنتخبات، وهو ما جعل البطولة أقوى بكثير في الفئات كافة.