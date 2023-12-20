الامارات | رابطة المحترفين تطرح تذاكر كأس السوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين طرح تذاكر مواجهة «كأس السوبر الإماراتي»، الذي يجمع بين فريقي شباب الأهلي حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة، المقررة الساعة 19:45 مساء يوم 29 ديسمبر الجاري على استاد آل مكتوم في دبي، تحت شعار: «هذا سوبرنا».

وقالت الرابطة في بيان لها، «جاء طرح التذاكر مبكراً لإتاحة الفرصة للجماهير لحجز مقعدها لمساندة فريقها على المدرجات، وعَيْش أجواء الحدث الذي سيشهد إقامة فعاليات مرافقة عديدة، ليتحول، كما جرت العادة، إلى كرنفال مجتمعي، يجمع الكل على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفه من أهم الفعاليات الرياضية عموماً، وفي مسابقات المحترفين لكرة القدم على وجه الخصوص».

وأكدت الرابطة أن فرق العمل المنظمة للرابطة بدأت بالتحضير للحدث، خلال الفترة الماضية، مع السعي لتقديم حدث يليق بما وصلت إليها البطولة من مكانة وأهمية في نسختها لهذا العام، حيث أصبحت موعداً سنوياً تترقبه الجماهير لمتابعة مباراة قوية فنياً، وتعيش خلاله أوقاتاً تبقى خالدة في الذاكرة؛ من خلال حسن الخدمات المقدمة والترتيبات الأنيقة وفق أعلى المعايير وأفضلها، بأدق المواصفات الدولية.