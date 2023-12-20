الامارات | تتويج الفائزين في بطولة الغولف الشهرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد الإمارات للغولف، البطولة الشهرية لشهر ديسمبر في نادي الشارقة للغولف والرماية؛ وهي البطولة الثانية ضمن بطولات موسم اتحاد الغولف 2023-2024، وشهدت مشاركة 40 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار، وأقيمت بنظام الفرق والفردي؛ حيث تم تشكيل 10 فرق، وكل فريق يتكون من أربعة لاعبين وفق أعمارهم.

وستتم إقامة البطولة الشهرية القادمة في نادي المرابع العربية للغولف بدبي في 6 يناير بتنسيق مختلف.

وحصل الفريق الفائز المكون من فاطمة وعبدالله كلبت ومهدي الحاج وراشد النقبي على المركز الأول برصيد 91 نقطة، وعلى مستوى المنافسات الفردية، فاز بالمركز الأول للضربة الأقرب للحفرة اللاعبة آسيا سليم، وعلى مستوى الشباب فاز اللاعب جوناثان سيلفاراج، وفاز لاعب المنتخب راشد العمادي بجائزة أطول ضربة بالملعب، كما فازت لاعبة المنتخب انتصار الريش بنفس المسابقة على مستوى الإناث.

وفي ختام الحدث، قام كل من نائب رئيس اتحاد الغولف اللواء عبدالله السيد الهاشمي، والمدير التنفيذي للاتحاد أكرم سكيك بتتويج الفائزين والفائزات.