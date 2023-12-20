اخبار الرياضه

الأهلي يرفض رحيل محمد الشناوي في يناير

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج"+90"، أن هناك اهتمام سعودي بالتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إقرأ أيضًا..

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك اهتمام ولكنه لم يرتقي للمستوى الرسمي، والأهلي لن يوافق على التفريط في خدمات الشناوي، في الميركاتو الشتوي حال وصول عرض رسمي".

وأضاف أمير هشام: "جلسة الشناوي مع محمود الخطيب رئيس النادي قبل مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لم يتم التحدث فيها عن عروض اللاعب".

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا