محلل كروي: الأهلي يحتاج لرأس حربة قوي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المحلل الكروي أحمد عباس، أن حزن جمهور الأهلي لعدم الصعود لنهائي كأس العالم للأندية ظاهرة صحية للغاية بعد الأداء القوي أمام فلومينينسي، مشيرا إلى أن مارسيل كولر هو من اختار ضم أنتوني موديست لأنه يحتاج له في الكرات العالية والتحضير، لكن المهاجم الفرنسي لم يؤدي بالشكل المطلوب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "أهم أسباب خسارة الأهلي أمام فلومينينسي بسبب عدم وجود مهاجم صريح، وتم حل تلك الازمة عن طريق لاعبين مثل محمد شريف ثم كهربا والثنائي في الأساس ليسوا مهاجمين، كان من الأفضل ضم صلاح محسن للقائمة، والأهلي أضاع العديد من الفرص وكانت له السيطرة التامة في الشوط الاول، لو كان يمتلك مهاجمًا كان من الممكن أن يحسم اللقاء".

وأضاف: "المواقف الهجومية التي اتيحت للأهلي كانت تحتاج لبروفايل مهاجم رقم 9، الفرص المهدرة في مواجهة فلومينينسي البرازيلي كانت كثيرة، ولذلك الفريق كان في حاجة لرأس حربة بالفعل، من اجل انهاء الهجمات بالشكل الجيد".

وأكمل: "كهربا لم يستطع توجيه الكرة بالشكل المطلوب بعد ارتداد تسديدة حسين الشحات من قدم مدافع فلومينينسي.. ولم يستطع كهربا التعامل معها بالشكل المطلوب، وهذه الفرصة كانت تحتاج لرأس حربة متمرس باللعب بالرأس، خصوصا أن هذه الكرة من مهارات المهاجم الأساسية، وكرة بيرسي تاو كانت أسهل له من لعبة كهربا، لأنه استطاع استقبال الكرة بشكل جيد لكنه لم يلعبها برأسه جيدا".

وواصل: "في كأس القارات 2009 قدمنا مستوى قوي أمام البرازيل وإيطاليا، اللاعب المصري يحتاج للتعامل النفسي، وان يتم تهيئته بالشكل المناسب لمواجهة الفرق الكبرى، والأهلي نظر للمباراة النهائية ولم يفكر جيدا في مواجهة فلومينينسي وانخفاض المعدل البدني أثر على الفريق بشكل واضح".