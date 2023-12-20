خيتافي يعود بريمونتادا مثيرة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

استطاع خيتافي قلب الطاولة على أتلتيكو مدريد وتحويل تأخرة إلى تعادل في ريمونتادا مثيرة بـ الدوري الإسباني.

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

أفتتح أنطوان جريزمان التسجيل في اللقاء بالدقيقة 44، وسرعان ما سجل خيتافي هدف التعادل في الدقيقة 53.

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اضاف موراتا الهدف الثاني لـ أتلتيكو في الدقيقة 63، وعاد جريزمان وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

استمر تقدم أتلتيكو مدريد حتى نجح خيتافي في تسجيل هدف في الدقيقة 87، وعاد موراتا وسجل هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

والجدير بالذكر أن أتلتيكو أكمل المباراة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 38 بعد طرد لاعبه.

وبهذه النتيجة يصل أتلتيكو مدريد إلى النقطة 35 محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد خيتافي في المركز الثامن بـ 26 نقطة.