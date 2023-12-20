جريزمان يعادل إنجاز أراجونيس ويصبح الهداف التاريخي لـ أتلتيكو مدريد

عادل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد إنجاز لويس أراجونيس مع الفريق الإسباني بعد هدفه في مباراة اليوم أمام خيتافي.

شارك جريزمان في تعادل أتلتيكو مدريد أمام خيتافي بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

أفتتح جريزمان التسجيل لفريقه في الدقيقة 44 من عمر المباراة، وبهذا الهدف أصبح الفرنسي الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد، برصيد 172 هدفا، بالتساوي مع النجم الراحل لويس أراجونيس.

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وسجل جريزمان هدف ثاني لـ أتلتيكو مدريد في اللقاء بالدقيقة 69 من ركلة جزاء.

والجدير بالذكر أن بتعادل أتلتيكو مدريد اليوم يصل إلىى النقطة 35 محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق كبير عن ريال مدريد الوصيف بـ 42 نقطة، فيما يتواجد فريق خيتافي في المركز الثامن بـ 26 نقطة.