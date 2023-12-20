الزمالك: سئمنا من الحديث عن ملف المدير الفني.. ومصير زيزو في يد لبيب

أكد ‏حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن ملف بيع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي الأول، في يد حسين لبيب رئيس النادي.

وكانت عدة تقارير أشارت إلى وحود صراع بين ناديي الشباب والاتفاق السعوديين للتعاقد مع زيزو خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية: “ملف زيزو بالتحديد يتولاه حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، وهو الشخص الوحيد القادر على الحديث في ذلك الموضوع”.

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وأشار عضو الزمالك إلى أنه ليس مصرحا له الحديث بخصوص رحيل زيزو.

وتابع: “الجميع يتحدث عن زيزو والعروض المقدمة له، واللاعب ووالده متمسكان بالزمالك، لكن هذا لا يمنع التفكير في الاحتراف وتأمين مستقبله”.

وواصل: “منزعج من الحديث باستمرار عن مصير معتمد جمال المدير الفني، بالرغم من إعلاننا استمراره لنهاية الموسم”.

وأردف: “الأمور في ملف القيد اقتربت بشدة من حلها، وفي حال رفع القيد سوف نعمل على ملف الصفقات الشتوية بعدما حصلنا على بعض الموافقات بشكل مبدئي”.

واختتم: “لدينا شهر يناير لرفع القيد والصفقات ستكون في الأسبوع الثاني من يناير، مشيرًا إلى عدم وجود مفاوضات مع عمر كمال لاعب فيوتشر”.