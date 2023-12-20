10 معلومات عن أوراوا منافس الاهلي على برونزية كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، للمواجهة المرتقبة أمام نظيره أوراوا الياباني، للمنافسة على حصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويلتقي الاهلي بنظيره أوراوا، يوم الجمعة المقبل 22 ديسمبر الجاري، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وستقام مباراة الاهلي ضد أوراوا، على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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ويخوض الاهلي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بعد الخسارة في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي الفريق الياباني بالمارد الأحمر، بعد الخسارة من مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، مساء الثلاثاء.

معلومات عن نادي أوراوا منافس الاهلي في كأس العالم للأندية

ويشارك فريق أوراوا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، باعتباره بطلًا لدوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي.

أوراوا، هو نادي ياباني ينتمي إلى قارة آسيا، تأسس في 30 نوفمبر عام 1949، عن طريق شركة “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة، ويعد أشهر أندية كرة القدم في اليابان.

انطلق نادي أوراوا منافس الاهلي في كأس العالم للأندية، في مدينة كوبي، ويمتلك ملعبان هما “أوراوا كومابا”، وسايتاما 2002، الذي تم إنشاؤه لبطولة كأس العالم 2002.

ونجح فريق أوراوا، في التتويج بلقب بطولة الدوري الياباني لأول مرة في تاريخه عام 1969، كما حقق إنجازًا في عام 1978، عندما أصبح أول فريق يفوز بالثلاثة المحلية.

وحقق أوراوا، بطولة الدوري الياباني الممتاز 5 مرات في تاريخه، دوري أبطال آسيا (3)، كأس الإمبراطور (8)، كأس الدوري الياباني (3)، وكأس السوبر الياباني (2).

تبلغ القيمة السوقية لفريق أوراوا الياباني 19.35 مليون يورو، أقل من النادي الاهلي، ومعدل الأعمار في الفريق 27.8، ويمتلك بطل آسيا 3 لاعبين دوليين.