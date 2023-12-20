مشجع تشيلسي يقتحم ملعب المباراة أمام نيوكاسل بعد هدف التعادل.. فيديو

قام أحد جماهير نادي تشيلسي باقتحام ملعب مباراة الفريق ضد نيوكاسل يونايتد، في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل.

ولعب فريق تشيلسي أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب ستامفورد بريدج، مساء الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وافتتح نيوكاسل يونايتد أهداف المباراة في الدقيقة 16 عن طريق كالوم ويلسون، فيما أضاف تشيلسي هدف التعادل في الوقت القاتل 90+2، أحرزه ميخايلو مودريك.

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ودخل المشجع إلى أرض الملعب ليحتفل بهدف مودريك الذي خطف التعادل لصالح تشيلسي، واستفز حارس نيوكاسل يونايتد.

واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح بعدما انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، لينجح تشيلسي في إقصاء نيوكاسل يونايتد.

ونجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.