الجعايدي ينفي مفاوضات الزمالك

نفى راضي الجعايدي لاعب منتخب تونس ونادي الترجي السابق الأنباء المتداولة بخصوص وجود مفاوضات من جانب الزمالك لتولي قيادة الفريق الكروي الأول.

كان نادي الزمالك قد أطاح بمدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بسبب سوء التتائج، فيما تولى معتمد جمال قيادة الفريق خلفًا له.

وقال الجعايدي في تصريحات تليفزيونية: “كمدرب اسمي مطروح في السوق الرياضي وإفريقيا عامة، ولدي طموح أن أكون في البطولة المصرية”.

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وتابع: “أعلم جيدًا العقلية العربية والمصرية، وأمتلك فكرة التطوير الأوروبي”.

وشدد على عدم تواصل أي مسئوول معه من إدارة الزمالك، مشيرًا إلى أن اسمه على الطاولة”.

واختتم: “أتابع الزمالك والبطولة المصرية، فالأبيض يستقبل الكثير من الأهداف رغم استحواذه على الكرة، وهذا أمر يجب أن يتم إصلاحه، ومنح الفريق نظام تكتيكي أكثر مرونة”.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، مساء اليوم في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.