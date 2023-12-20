ثلاثي مانشستر سيتي خارج نهائي كأس العالم للأندية وجوارديولا يختار البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خرج ثلاثي فريق مانشستر سيتي من قائمة السيتيزن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، وذلك قبل مواجهة فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في نصف نهائي مونديال الأندية.

ولن يشارك الثلاثي ايرلينج هالاند وكيفين دي بروين وجيرمي دوكو مع مانشستر سيتي في مباريات كأس العالم، بسبب الإصابة، على أن يقوم بيب جوارديولا المدير الفني بتعويضهم بالثلاثي الشاب ماكس إيلاين، ومحمدو سوسا، وميكا هاميلتون.

وتأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 3/0، في المباراة المقامة على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)".

ويقام نهائي كأس العالم للأندية بين فريقي مانشستر سيتي بطل أوروبا، وفلومينينسي البرازيلي بطل كوبا لبيرتادورس، يوم 22 ديسمبر القادم، في الثامنة مساءً.

ويلتقي الأهلي فريق أوراوا الياباني على مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في نفس اليوم، في تمام الرابعة والنصف مساءً.

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