بالأرقام.. ماذا قدم الأهلي في مونديال الأندية 2023؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض النادي الأهلي مباراة ضد أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية، لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية، عقب هزيمته مساء أمس من فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي بنتيجة 2-0.

وحقق النادي الأهلي مجموعة من الأرقام القياسية خلال هذه النسخة من مونديال الأندية 2023، إذ أنه ثاني أكثر الأندية مشاركة في كأس العالم للأندية، بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كما إنه أكثر الأندية خوضا للمباريات في البطولة، بواقع 24 لقاء يصلون إلى 25 بالمباراة المقبلة.

كما تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه كأكثر الأندية وصولا لهذا الدور، ويعد الأحمر ثاني أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات في مونديال الأندية، خلف ريال مدريد الإسباني.

ووصل رصيد الأهلي إلى 27 هدفا في كأس العالم للأندية، في المركز الثاني بعد ريال مدريد، متفوقا على برشلونة الإسباني صاحب الـ 23 هدفا.

وكان لمارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي نصيبا من الأرقام القياسية خلال البطولة، إذ تعادل مع بيتسو موسيماني في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم مع الفريق، نسختي 2022 و 2023، فيما وصل موسيماني في نسختي، 2020، 2021.

وأصبح حسين الشحات أكثر لاعب في تاريخ البطولة مشاركة في المباريات، بواقع 13 مباراة، كما أنه أصبح ثاني لاعب في تاريخ المونديال يسجل في 4 نسخ مختلفة، بعد كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة الحالي.

وتعادل الشحات مع أبو تريكة لاعب الأهلي السابق وسالم الدوسري لاعب الهلال السعودي، برصيد 4 أهداف.

واستقبل الأهلي خلال هذه النسخة البطاقة الحمراء الثالثة في تاريخه، عندما طُرد أنتوني موديست في مباراة الاتحاد، وكان أول لاعب أيمن أشرف في نصف نهائي 2021 ضد بالميراس، والثاني خالد عبد الفتاح في مباراة المركز الثالث 2022 ضد فلامنجو.

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