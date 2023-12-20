مران الزمالك الأخير.. ركلات الجزاء وتعليمات من معتمد جمال لهذا اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك بعض التعليمات الفنية للاعبين قبل انطلاق تدريبات اليوم، استعدادات لمواجهة ساجرادا الأنجولي غدا.

وقرر جمال النزول بالحمل البدني للاعبين خلال التدريبات التي أقيمت اليوم على ملعب "إنتر الأنجولي"، حرصا منه على عدم تعرضهم للإرهاق.

كما ركز الجهاز الفني للزمالك خلال المران على التمرير في مساحات صغيرة والتحرك دون كرة، والعمل الزيادة الهجومية والضغط على مدافعي الفريق المنافس في حال فقدان الكرة.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، بالإضافة إلى التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء وتنفيذ الكرات الثابتة وتسديد ضربات الجزاء.

ومنح معتمد جمال بعض التعليمات الفنية ليوسف إبراهيم "أوباما" خلال المران.

ويواجه الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، في السادسة مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

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