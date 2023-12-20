تقارير: الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي إلى الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت تقارير سعودية، عن وجود اهتمامات من أحد أندية الدوري السعودية القوية، والتي تريد التعاقد مع حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي.

وبفضل تألق الشناوي مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وقيادة فريقه للتأهل إلى نصف النهائي بعدما تصدى لركلة جزاء كريم بنزيما في مواجهة اتحاد جدة السعودي، جعله محط أنظار كبار الأندية السعودية.

وبعد فوز الأهلي على اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 3/1، خسر الأهلي مباراة دور نصف النهائي، أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2/0، ليواجهة أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

ووفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية، ذكرت أن نادي ضمك دخل في مفاوضات مع محمد الشناوي، من أجل تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت أن محمد الشناوي على قائمة اختيارات الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك، تمهيدًا لضمه قريبًا، وتدعيم مركز حراسة المرمى.

ولم يتم تجديد عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي، والذي ينتهي في صيف 2025.

وذكرت الصحيفة السعودية، أن الشناوي ترك ملف مفاوضات انتقاله إلى ضمك لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، لبحث إمكانية الموافقة على رحيله في انتقالات يناير القادمة.

ويحتل ضمك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، والذي يلعب له المصري طارق حامد لاعب الزمالك السابق والمعتزل دوليًا مؤخرًا.