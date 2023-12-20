"مختلف عن مانشستر سيتي".. مدرب أوراوا يتحدث عن مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث البولندي ماسيج سكورزا، المدير الفني لفريق أوراوا ريدز الياباني عن مواجهة الاهلي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2023، مشيرا إلى أنها مختلفة عن مباراة مانشستر سيتي.

وقال سكورزا خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "واجهنا اليوم أفضل فريق في العالم، توقعنا أداء عالي واستحواذ كبير لمانشستر سيتي، ولم ننجح في الهجمات المرتدة".

وأضاف: "صنع مانشستر سيتي كثير من الفرص ووصل إلى مرمانا عدة مرات، مباراة الأهلي المقبلة ستكون صعبة، وعلينا الاستعداد الجيد لها".

وواصل: "الأهلي فريق مختلف عن مانشستر سيتي، واجهنا اليوم صعوبة في اختراق فريق المنافس، وأعتقد أن هناك فرق كبير وستكون المواجهة مختلفة".

واختتم مدرب أوراوا: "الخبرة في اللعب ضد مثل هؤلاء الفرق مهم جدا، لأنهم قادرين على استغلال كل خطأ صغير، علينا تحليل الجوانب السيئة التي قمنا بها تحضيرا للمباراة المقبلة".

وخسر أوراوا ريدز من مانشستر سيتي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

اقرأ أيضًا:

غرامة مالية تنتظر الأهلي بعد الانسحاب من كأس الرابطة

"خناقة شوارع" بين لاعبي بيراميدز وصنداونز (صور)