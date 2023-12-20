"لم أشاهده ولكن".. جوارديولا يتحدث عن الأهلي في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانسشتر سيتي عن نهائي كأس العالم للأندية وتطلعاته لحصد اللقب بالإضافة إلى مباراة الأهلي واتحاد جدة.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "هذه المرة الأولى لمانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، وهذا اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن النادي ونحن في الطريق الصحيح".

وتابع: "كوننا هنا في تلك البطولة فهو أمر لا يُصدق، وجودنا هنا لا يجعلنا نأخذ الأمور بشكل أقل جدية، المطالب عالية وسنكون سعداء لو حققنا اللقب".

واصل عن الأهلي: "لم أشاهد مواجهة الأهلي المصري ضد اتحاد جدة أو فلومينينسي، ولكنه استطاع صناعة الكثير من الفرص وأنا أعلم أن الأهلي في مستوى جيد ولديه جماهير كبيرة تدعمه في مصر".

وتابع عن تحضيراته للنهائي: "ننام ثم ننام، والقصد من هذا هو التعافي قبل مواجهة فلومينينسي في النهائي، وبيرناردو سيلفا يستطيع اللعب في أي مركز، لديه الجودة اللازمة ويستطيع بقراراته تغيير كل شيء في المباراة".

واختتم جوارديولا: "سعيد جدا بوجودي في مانشستر سيتي، بإمكاني قضاء وقت طويل هنا في هذا النادي، ولعبنا الكثير من المباريات على أرضيات مختلفة، ونحن نتكيف مع أي أرضية، في كرة القدم علينا فعل ذلك وأتوقع أننا نبلي أفضل بلاء".

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز على أوراوا ريدز مساء اليوم بثلاثية نظيفة.

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