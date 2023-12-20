شكرا لقرائتكم خبر عن نونو جوميز: الأهلي كان رائعا ضد فلومينينسي.. وجوزيه حاول ضمى للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نونو جوميز، نجم بنفيكا ومنتخب البرتغال السابق، أنه تلقى عرضا للعب في الأهلي خلال فترة مانويل جوزيه. وقال جوميز، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "مانويل جوزيه أجرى محادثات معي لضمي للأهلي، فهو دربني منذ صغري في البرتغال"، وأضاف: "جوزيه حاول ضمي للأهلي، لكنني كنت سعيدا في بنفيكا في ذلك الوقت". وتابع: "بالطبع كنت سعيدا بتلقي عرضا من الأهلي فهو أفضل نادٍ في مصر والشرق الأوسط".

وأضاف نجم بنفيكا ومنتخب البرتغال السابق، أن الظروف لم تخدم مواطنه ريكاردو سواريش في مهمة تدريبه للأهلي، متابعا: "ريكاردو سواريش صديقي، وطلب مساعدتي خلال التفاوض مع الأهلي، ولهذا تواجدت معه في أثناء توقيعه للأهلي".

وواصل: "سواريش مدرب على أعلى مستوى، وأتى للأهلي في منتصف الموسم، ولم تخدمه الظروف لتحقيق النجاح مع الفريق".

وعن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية قال نونو جوميز: "الأهلي قدم صورة رائعة للكرة المصرية خلال بطولة كأس العالم للأندية"، مضيفاً: "الأهلي كان رائعا ضد فلومينينسي خاصة في الشوط الأول".

وأردف: "الأهلي استحق الفوز على اتحاد جدة بثلاثية، وقدم صورة رائعة للكرة المصرية" ، وأتم: "أرشح الأهلي للفوز على أوراوا الياباني بالطبع، ومانشستر سيتي هو الأفضل ضد فلومينينسي لكنها ستكون مواجهة رائعة".