شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: حل أزمة القيد للزمالك قبل منتصف يناير.. وعمر كمال خارج حساباتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين إدارة نادي الزمالك وسبورتنج لشبونة، من أجل حل أزمة القيد والتي تعرض لها النادي الأبيض بسبب شيكابالا.

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "نعمل في نادي الزمالك على حل أزمة إيقاف القيد للفريق الأول لكرة القدم، ونسعى لحل الأزمة خلال الفترة المقبلة، وربما يتم الإعلان في الأسبوع الثاني من شهر يناير عن نهاية الأزمة".

وأعلن عضو مجلس إدارة الزمالك أن عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر ليس مرشحا للانضمام إلى الفريق الأبيض.

أما عن حقيقة اهتمام الاتفاق السعودي بضم أحمد سيد "زيزو" قال: "ملف زيزو بالتحديد يتولاه حسين لبيب، هو الشخص الوحيد القادر على الحديث في ذلك الموضوع، ليس مصرحا لي الحديث في تلك الجزئية".

وواصل: "العالم كله يتحدث عن زيزو من السعودية ومن أندية خليجية وأوروبية من وقت تواجدنا كلجنة مؤقتة لإدارة النادي، اللاعب ووالده متمسكان بالزمالك لكن هذا لا يمنع التفكير في الاحتراف وتأمين مستقبله".