شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يدفع بـ الجزيرى فى هجوم الزمالك أمام ساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدفع معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، بالتونسي سيف الدين الجزيرى في قيادة هجوم الفريق الأبيض أمام ساجرادا الأنجولى، في المباراة المقرر لها فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دورالمجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويثق معتمد جمال في إمكانيات الجزيرى، في قيادة الخط الأمامى للقلعة البيضاء، ويعتمد عليه بشكل أساسى في تشكيل الفريق خلال المباريات الماضية في كل البطولات.

وخاض فريق الزمالك مرانه الأخير فى أنجولا، أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة ساجرادا فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالمباراة التى تقام اليوم الأربعاء بأنجولا.

ووصلت بعثة الفريق الأحد الماضى إلى أنجولا بعد أن تأخرت الرحلة بسبب هطول الأمطار بغزارة في لواندا، وحرصت السفيرة نيفين الحسيني سفيرة مصر في أنجولا، وبيريهان عامر القنصل المصري بالسفارة المصرية، على التواجد بمطار لواندا لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فور وصولها إلى أنجولا.