شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: الأهلي تعرض لظلم تحكيمى أمام فلومينينسى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد حسام البدرى، المدير الفنى الأسبق للأهلى، أن المارد الأحمر تعرض للظلم التحكيمى فى مباراة فلومينينسى التى خسرها الأهلى بثنائية دون مقابل.

وقال البدرى فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "الحكم مارتشينياك ظلم الأهلى مرتين، ضربة جزاء فلومينينسى لا تحتسب، كما أن كهربا كان يستحق ضربة جزاء واضحة، وقرارات الحكم كانت غريبة".

وأشاد المدير الفنى لفريق الزوراء العراقى على الأداء الذى قدمه لاعبو الأهلى أمام فلومينينسى البرازيلى مساء الإثنين ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية قائلا: "أوجه الشكر للاعبى الأهلى على الأداء، الفريق تعرض للظُلم أمام فلومينينسي، لأنه يستحق ركلة جزاء صحيحة لصالح كهربا".

وواصل: "تعجبت من هذا الحكم المميز كيف لا يحتسبها، وفى نفس الوقت ركلة الجزاء التى احتسبت ضد الأهلى فيها شك، ومارسيلو تعامل بخبرة فى الحصول على ركلة الجزاء، (لبسه ركلة الجزاء ومكنش ينفع تمر على الحكم)".

وتابع: "أنا قلت قبل المباراة إن هذا اللقاء لا يتحمل إهدار الفرص، والأهلى يُعانى من مشكلة فى تنشيط الناحية الهجومية، الفريق يحتاج لاعب رقم 10 وليس 9 ونصف".

وتابع: "الفترة الزمنية بين المباراتين كانت قليلة جدًا، الأهلى لعب مباراة قوية أمام اتحاد جدة، لكن حدث انخفاض بدنى فى المباراة الثانية".

وأكد البدرى: "أوراوا لعب بشكل دفاعى أمام مانشستر سيتي، ولكن أعتقد أنهم سيلعبون بطريقة مختلفة أمام الأهلي، وبالتأكيد كولر سيدرس الخصم جيدًا".

وأتم: "من الممكن مشاركة رامى ربيعة مكان ياسر إبراهيم بسبب الإرهاق، ومروان عطية فى الوسط من العناصر الجيدة، وممكن يبدأ وبجانبه أليو ديانج".