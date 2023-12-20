الاهلي يرد على العرض السعودي لضم محمد الشناوي

رد النادي الاهلي على العرض السعودي للتعاقد مع حارس الفريق الأساسي محمد الشناوي في موسم الإنتقالات الشتوية القادمة.

تلقى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي العديد من العروض في الفترة الماضية أبرزها من الدوري السعودي.

كشف الإعلامي أمير هشام عن موقف إدارة الاهلي من رحيل محمد الشناوي في يناير.

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قال أمير هشام في تصريحات عبر برنامج “+90”: “يوجد إهتمام بضم محمد الشناوي، ولكن لم يرتقي إلى مستوى العرض الرسمي، والاهلي لن يوافق على رحيل حارسه الأساسي في الميركاتو الشتوي حال وصول عرض رسمي”.

وتابع: “جلسة الشناوي مع محمود الخطيب رئيس النادي قبل مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لم يتم التحدث فيها عن عروض اللاعب”.

ويتواجد الشناوي رفقة بعثة الاهلي بـ المملكة العربية العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.