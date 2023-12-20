محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على تشكيل فريقه لمباراة وست هام في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وسيلاقي فريق ليفربول نظيره وست هام، مساء اليوم الأربعاء على ملعب “الأنفيلد” في إطار منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة وست هام

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

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الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

وستقام مباراة ليفربول ووست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

وسيتم نقل مباراة ليفربول ووست هام عبر قناة beIN Sports HD 1.

وسيقوم بالتعليق على مباراة ليفربول ووست هام، المعلق الرياضي حسن العيدروس.

وستُجرى مراسم قرعة نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية عقب لقاء ليفربول ووست هام حيث تأهل كل من تشيلسي، فولهام وميدلزبره.