وقت إضافي أم ركلات ترجيح.. ماذا يحدث حال تعادل الاهلي مع أوراوا؟

ينتظر الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي مواجهة حاسمه أمام نظيرة فريق أوراوا الياباني ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ستقام مباراة الاهلي وأوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل الموافق 22 ديسمبر، وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهةر والخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.

ماذا تقول لائحة مونديال الأندية حال تعادل الاهلي مع أوراوا؟

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وفقاً للوائح البطولة المعلن عنها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حال إنتهاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الاهلي وأوراوا في وقتها الأصلي بالتعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة دون وجود وقت إضافي.

يلعب الاهلي على الميدالية البروزنزية بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي بهدفين دون رد، بينما يخوض أوراوا اللقاء بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.