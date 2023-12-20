شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى اليوم الأربعاء 20 / 12 / 2023 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال اليوم الأربعاء لمواجهة ساجرادا الأنجولى بالكونفدرالية، بحثاً عن مواصلة حصد الانتصارات الافريقية.

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد، ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الانجولى فى الكونفدرالية

يخوض الزمالك مباراة مهمة أمام ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء اليوم الأربعاء فى أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".

جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية

الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023.

الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024

الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.