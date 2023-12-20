فيوتشر يشعل الترند مع اقتراب لقائه مع اتحاد العاصمة الجزائري

ياسر رشاد - القاهرة - خطف نادي مودرن فيوتشر الترند بمحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وزادت عمليات البحث عن تفاصيل لقائه اليوم مع نظيره نادي اتحاد العاصمة الجزائري من حيث موعد انطلاق المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

القناة الناقلة لمباراة فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري



وينتظر عشاق كرة القدم لقاء فيوتشر مع اتحاد العاصمة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023م، وذلك في تمام الساعة في تمام الساعة السادسة مساءا، على ستاد السلام.

ويمكنك مشاهدة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري عبر قناة بي إن سبورت beIN Sports 5.

حكام مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر إسناد إدارة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري إلى طاقم تحكيم موريتاني، برئاسة عبد العزيز بوح، ويساعده كل من حمدين ديبا ، ويوسف محمد محمود ، بالإضافة إلى الحكم الرابع موسى ديو، ومراقب اللقاء الليبي عمر جوماح عبد السيد عبد الصديق.

التشكيل المتوقع لفيوتشر

أما عن التشكيل المتوقع لفريق مودرن فيوتشر فيكون كالتالي

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي.

وسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي.

هجوم: مروان محسن، وأحمد عاطف

ومن المقرر أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر زيه التقليدي وهو اللون الأحمر كاملاً، ويرتدي حارس المرمى الزي الأصفر الفسفوري، و يرتدي فريق إتحاد العاصمة الزي الأبيض كاملاً ويرتدي حارس مرماه اللون الموف كاملاً.

