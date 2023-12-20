الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حسم النادي الأهلي أولى صفقاته الشتوية، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامج «ملعب أون تايم»، الذي يقدمه عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «عمر كمال عبدالواحد، لاعب فريق فيوتشر، اقترب جدًا من التوقيع للأهلي، لينضم للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

وأضاف: «المفاوضات أوشكت على الانتهاء وخلال ساعات تنتهي عملية الرتوش الأخيرة في انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي».

ويقدم عمر كمال عبدالواحد، أداءً مميزًا مع فيوتشر، هذا الموسم حيث لعب 12 مباراة في مختلف البطولات أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.