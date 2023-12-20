شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات اليوم فى ختام الجولة الـ13 من دورى المحترفين.. الحرس والسكة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم فى الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى المحترفين، بـ4 مواجهات قوية بين مكادى وراية، أسوان مع مصر المقاصة، حرس الحدود مع السكة الحديد، غزل المحلة مع وادى دجلة.

حرس الحدود مع السكة الحديد

يستقبل فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكى، نظيره السكة الحديد بقيادة أمير عزمى، فى مواجهة نارية يسعى خلالها محمد مكى فى مواصلة تحقيق الانتصارات وتضييق الخناق على بتروجت المتصدر، حيث يحتل الحرس المركز الثانى فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 24 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات ولم يتذوق الخسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 11 هدفا.

فى المقابل، يسعى أمير عزمى مجاهد، للعودة بالنقاط الثلاثة من أجل العودة مجددا للمنافسة والاقتراب من فرق المقدمة، حيث يحتل فريق السكة الحديد المركز الثامن فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 19 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مواجهة واحدة، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

غزل المحلة مع دجلة

وفى مباراة ثانية لا تقل قوة عن سابقيها، حيث يسعى حسام عبد العال المدير الفنى لغزل المحلة، إلى العودة لسكة الانتصارات على حساب أحد المنافسين على القمة، حيث يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 22 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مواجهتين، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

فى المقابل، حذر الكرواتى توليتش المدير الفنى لفريق وادى دجلة، لاعبيه من مسلسل إهدار النقاط، وطالبهم بالقتال من أجل العودة بالنقاط الثلاثة من المحلة، حيث يحتل فريق وادى دجلة المركز السادس فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 21 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مواجهة وحيدة، سجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

مكادى مع راية

وفى مباراة ثالثة، يبحث محمد صلاح المدير الفنى لفريق مكادى عن أول نقاطه مع الفريق بعد الخسارة من مصر المقاصة فى أول مهمة له، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز وتحسين وضع الفريق، حيث يحتل فريق مكادى المركز السادس عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 12 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكهم 15 هدفا.

قى المقابل، حذر محمد حليم المدير الفنى لفريق راية، اللاعبين من انتفاضة فريق مكادى، وطالبهم بضرورة استغلال الفرص وحصد النقاط من أجل التقدم فى الجدول، حيث يحتل فريق راية المركز التاسع فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 18 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مواجهتين، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

أسوان مع المقاصة

وفى مباراة أخيرة، يستقبل فريق أسوان بقيادة هشام زكريا فريق المقاصة بحثا عن استعادة التوازن والعودة لسكة الانتصارات وخطف النقاط لتحسين وضعه، حيث يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 14 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

فى المقابل، يأمل طارق حجاج مدرب مصر المقاصة فى استغلال الحالة المعنوية العالية للفريق بعد الفوز فى المباراة الماضية، وطالبهم بمواصلة الفوز، حيث يحتل فريق مصر المقاصة المركز الثامن عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 9 نقاط، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.