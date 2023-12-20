شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة في الجولة الماضية

كانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين بالجزائر قد انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف نظيف.

موعد مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري

تقام مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام.

ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يحتل اتحاد العاصمة الجزائري المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الهلال الليبي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيراً فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بدون رصيد بعدما خسر أول 3 جولات.

حكم موريتاني لإدارة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري إلى طاقم تحكيم موريتاني، ويدير اللقاء الموريتاني عبد العزيز بوح، ويساعده كل من حمدين ديبا ، ويوسف محمد محمود ، بالإضافة إلى الحكم الرابع موسى ديو، ومراقب اللقاء الليبي عمر جوماح عبد السيد عبد الصديق.

التشكيل المتوقع لمودرن فيوتشر

ومن المقرر أن يبدأ مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش، دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي، وسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي، هجوم: مروان محسن، وأحمد عاطف.