شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام ساجرادا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الأربعاء، الفريق الأول بنادى الزمالك لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولى بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يجرى معتمد جمال بعض التعديلات على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مواجهة ساجرادا، خاصة وإن المباراة ستكون خارج الديار ولها حسابات مختلفة، وسيعمل معتمد جمال على تأمين منطقة وسط الملعب بشكل مكثف مع الاعتماد على سرعات الهجوم.

ومن المتوقع أن يخوض معتمد جمال المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافى – حمزة المثلوثى - عمر جابر- محمد عبدالغني

خط الوسط: يوسف أوباما - نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي

خط الهجوم: شيكابالا - سيف الجزيرى - أحمد سيد زيزو