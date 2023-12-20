شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الشباب للمحترفين ومزدوجى الجنسية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينطلق اليوم الأربعاء معسكر منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، الخاص باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية في القاهرة والمقرر له خلال الفترة من 20 حتي 25 ديسمبر الجاري ، لاختبارهم ومشاهدتهم عن قرب واختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر .

يُقام المعسكر لأول مرة من نوعه ، بمشاركة 40 لاعبا في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة .

ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية ، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوي مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.