شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يطالب لاعبى الزمالك بأهداف مبكرة أمام ساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين شهدت حديثا مطولا حول أهمية مباراة ساجرادا الأنجولى، وضرورة تحقيق الفوز لوضع قدماً في الدور المقبل من البطولة، موضحاً لهم عدم وجود بديل عن الفوز خلال مباراة بطل أنجولا، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة التي يسير بها الفريق خلال الفترة الأخيرة بمباريات أفريقيا

وشدد معتمد جمال على لاعبي فريقه بعدم الوقوع فى الأخطاء وطالبهم بالتركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة، والعمل على تسجيل أهداف مبكرة ، وإحباط عزيمة الفريق الأنجولى، منذ انطلاقة اللقاء، الأمر الذى تفهمه نجوم القلعة البيضاء ووعدوا مدربهم بتنفيذ تعليماته فى المباراة.

وحرص جمال على معالجة سلبيات لاعبى الفريق مطالبهم بتنفيذ تعليماته في الملعب، واستغلال أنصاف الفرص والالتزام بالأدوار الدفاعية المكلفين من أجل الحفاظ على التوازن في الملعب، مشدداَ عليهم بضرورة مراجعة أخطائهم في المباريات الماضية والتعلم منها من أجل العمل على تلاشيها.