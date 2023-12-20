الامارات | مانشستر سيتي يبلغ نهائي مونديال الأندية.. موعد مباراته مع فلومينينسي (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه الكبير على أوراوا ريدز الياباني 3-0، ليواجه فريق فلومينينسي البرازيلي.

سجل أهداف السيتي، لاعب أوراوا ماريوس هويبراتين بالخطأ في مرماه، ماتيو كوفاسيتش، وبرناردو سيلفا، في الدقائق 45+1، و52 و59.

ويسعى السيتي إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه بمونديال الأندية، ليتوج بخماسية هذا الموسم.

وسيلتقي مانشستر سيتي مع فلومينينسي الجمعة الساعة 10 مساءً بتوقيت أبوظبي، بينما سيلعب في اليوم نفسه الأهلي المصري مع أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع الساعة 6 بتوقيت أبوظبي.