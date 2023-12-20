شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يستعيد جهود يوسف حسن أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد بلدية المحلة جهود يوسف حسن في مباراة البنك الأهلى المقبلة والمقرر لها يوم الإثنين 25 ديسمبر الجارى ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة دورى nile .

وكان يوسف حسن غاب عن مواجهة بلدية المحلة الماضية أمام بيراميدز وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما،ضمن منافسات الجولة التاسعة،بسبب الإيقاف.

وتعادل بلدية المحلة مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة 23 بعد تمريرة طولية رائعة من محمد الشيبي إلى ماييلي الذي اخترق بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك، وتعادل البلدية في الدقيقة 36 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عن طريق أحمد مجدي على رأس حسام أشرف الذي سدد كرة سكنت الشباك، وأهدر بيراميدز فرصة التقدم من جديد بعدما أضاع عبد اله السعيد ضربة جزاء للفريق السماوي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني، وقع خطأ في التشتيت من مدافعي بلدية المحلة لتصل إلى فاخري لاكاي الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، لكن البلدية تعادل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة من ركلة حرة عن طريق ماجد هاني لتصل إلى حسام أشرف ليمررها إلى أحمد رضا ليسدد رأسية رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط من 8 مباريات.