شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم قرعة البطولة العربية لمنتخبات السلة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء، قرعة منافسات البطولة العربية لمنتخبات السلة، والمقرر إقامتها فى القاهرة، فى الفترة من 26 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل بمشاركة المنتخب الوطنى.

ويقود منتخب مصر خلال البطولة الثلاثى وائل بدر، ومحمد سليم، بالإضافة إلى رامى جنيدى، بعد تقديم الشكر إلى روى رانا المدير الفنى للمنتخب، لانتهاء عقده مع الفراعنة.

الدول التى أكدت مشاركتها فى البطولة هى: تونس، الجزائر، الكويت والأردن، الإمارات، الصومال، موريتانيا، ليبيا، المغرب، بالإضافة إلى مصر المستضيف للمنافسات.

ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي الأخير لمراعاة تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة

واستقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، على تعيين محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد مديرًا للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة، في نسختها الـ25، كما كلف أيمن علي رئيسًا لبعثة المنتخب في البطولة.