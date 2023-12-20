شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يخطر أندية المحترفين باستدعائهم لمعسكر المنتخب 3 يناير رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، خطابات رسمية باستدعاء جميع اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة فى الموعد المحدد، وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، التى تنص على السماح للاعبين المحترفين بالانضمام إلى منتخباتهم قبل البطولات المجمعة بـ14 يوماً.

وأكد فيتوريا ضرورة انضمام جميع اللاعبين المحترفين فى الموعد المحدد يوم 3 يناير المقبل، قبل خوض أول مباراة للفراعنة فى البطولة أمام موزمبيق يوم 14 يناير المقبل.

ويغيب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، عن مباراة فريقه فى مباراة أرسنال 7 يناير المقبل فى كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب معسكر الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا.

ويكثف مجلس ادارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.