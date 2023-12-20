شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائرى فى الجولة الرابعة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، يحل فريق اتحاد العاصمة الجزائري، ضيفاً على مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي يقام على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين بالجزائر قد انتهت بفوز الفريق الجزائري بهدف نظيف.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يحتل اتحاد العاصمة الجزائري المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الهلال الليبي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيراً فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بدون رصيد بعدما خسر أول 3 جولات.

ويستعيد مودرن فيوتشر خدمات مدافعه علي الفيل، في مواجهة اتحاد العاصمة، وكان علي الفيل قد غاب عن المشاركة مع فريقه في اللقاء الماضي بعد تعرضه للطرد في لقاء الهلال الليبي، ويدرس فورموسينيو المدير الفني لفيوتشر، الاعتماد على ثنائي هجومي لقيادة الفريق أمام اتحاد العاصمة، بوجود مروان محسن وأحمد عاطف، وذلك بهدف زيادة الكثافة الهجومية في مواجهة الفريق الجزائري لتحقيق الفوز وخطف صدارة المجموعة.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري إلى طاقم تحكيم موريتاني، ويدير اللقاء الموريتاني عبد العزيز بوح، ويساعده كل من حمدين ديبا ، ويوسف محمد محمود ، بالإضافة إلى الحكم الرابع موسى ديو، ومراقب اللقاء الليبي عمر جوماح عبد السيد عبد الصديق.

ومن المقرر أن يبدأ مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش، دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي، وسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي، هجوم: مروان محسن، وأحمد عاطف.