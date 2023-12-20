شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُعيد النظر فى مصير موديست بعد أزمة الهجوم بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي إعادة النظر بشأن مستقبل الفرنسي أنتوني موديست من الاستمرار في القلعة الحمراء، بعدما أظهرت مباريات الأهلي الأخيرة في كأس العالم معاناته الشديدة من أزمة في مركز المهاجم، حيث لم يستفد الفريق الأحمر من جهود المهاجم الفرنسي منذ التعاقد معه وحتى الآن، رغم أن الجهاز الفني تعجل التعاقد معه ورفض تأجيل الأمر إلى الانتقالات الشتوية، ليتمكن من ضم مهاجم أجنبي سوبر لمساعدته خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.

ولم يقدم موديست المردود المأمول مع الأهلي، حيث شهد مستواه انتقادا كبير من جانب الجماهير الحمراء، بسبب بطء اللاعب وضعف لياقته البدنية، وعدم تحقيق طموحات الفريق الأحمر في حل أزمة الهجوم وإهدار الفرص السهلة، بخلاف تعرضه للطرد بعد دقيقتين فقط من مشاركته احتياطيا في مباراة اتحاد جدة السعودي بربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويحسم مسئولو الأهلي مصير موديست من البقاء في صفوف الأهلي أو إنهاء تعاقده بالتراضي عقب الانتهاء من مشاركة الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات نهاية ديسمبر الجاري، حيث يوجد اتجاه قوي داخل إدارة الكرة في القلعة الحمراء بفسخ التعاقد معه وضم مهاجم أجنبي سوبر في الميركاتو الشتوي المقبل.