الزمالك يسعى لحسم التأهل لربع النهائي على حساب ساجرادا بالكونفدرالية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره ساجرادا الانجولى مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل معتمد جمال مدرب الزمالك في تحقيقالفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل حسم بطاقة التأهل للدور المقبل خاصة وأن الزمالك يمتلك ٩ نقاط.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم:سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويعتلي الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.