أحمد شوبير يكشف طلبات أحمد فتوح الجديدة لتجديد عقده مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن انفراجة في أزمة أحمد فتوح، مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد انتهاء عقوبته التي خضع لها على خلفية خروجه من معسكر الفريق الشهر الماضي.

وقال "شوبير"، في برنامج "ملعب اون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، إن الوسطاء تدخلوا لحل أزمة فتوح، من ضمنهم رجل أعمال لم يسبق له أن تولى منصبًا رسميًا في نادي الزمالك، وهو ليس ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

وأوضح أن الوسطاء يحاولون انهاء أزمة فتوح مع إدارة الزمالك من أجل عودته للتدريبات والمشاركة في المباريات، لأن البرتغالي روي فيتوريا يريد ضمه لمعسكر المنتخب القادم لكنه اشترط مشاركة اللاعب.

وأضاف أن فتوح متجاوب ووافق على العقوبات المفروضة عليه، لكنه يريد الحصول على مستحقاته المتأخرة، والاتفاق على بنود التجديد، متابعًا: " الوسطاء شغالين بشكل جيد في هذا الأمر لتقريب وجهات النظر".

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على ساجرادا الأنجولي، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم الأربعاء.

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