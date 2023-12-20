شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه ساجرادا الأنجولى الليلة لمواصلة الانتصارات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الزمالك بنظيره ساجرادا الأنجولى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويدخل الزمالك المباراة باحثا عن مواصلة انطلاقته على المستوى القاري بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول 3 جولات أمام أبو سليم الليبى،وسوار الغينى، وساجرادا بالجولة الثالثة.

ويتصدر فريق الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، بينما يحل ساجرادا الأنجولىفى المركز الثالث بنفس الرصيد، ثم يقع سوار الغينى فى قاع المجموعة بدون نقاط ،الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة في التأهل للدور المقبل.

وتم الاتفاق على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر الكامل، وتقرر ارتداء فريق ساجرادا الأنجولي لزيه التقليدي بالقميص الأخضر والشورت الأسود، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق الكامل. وحذر معتمد جمال لاعبيه من السوشيال ميديا والتصريحات الإعلامية قبل المواجهة المرتقبة للحفاظ عل صدارة المجموعة وإكمال العلامة الكاملة بعد الفوز فى المباريات الثلاث التى تم خوضها بدور المجموعات بالمونفدرالية حتى الآن أمام كل من أبو سليم الليبى، وسوار الغينى بالإضافة إلى ساجرادا الأنجولى.

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من ..