شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الميرغنى: رفع إيقاف القيد الاختبار الحقيقى لمجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الميرغنى لاعب خط وسط الزمالك الأسبق، أن أزمة الفارس الأبيض الحقيقية تكمن فى قلة الموارد المالية، وآثر ذلك بالسلب على الفريق خلال الفترة الماضية، وأدى لإيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وقال لاعب الزمالك الأسبق، خلال تصريحات إذاعية : "الزمالك دوما يعانى من الأزمات المالية، وخاصة خلال الفترة الأخيرة الماضية".

وأضاف الميرغني: "رفع إيقاف القيد عن الزمالك هو الاختبار الحقيقى الأول، لمجلس إدارة النادى الجديد برئاسة حسين لبيب، خاصة أن هذا الدافع وراء ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة، منذ البداية على حد قولهم".

وأشار لاعب خط وسط الزمالك الأسبق: "رفع إيقاف القيد ليست دعاية انتخابية، وكان هناك تأكيد مرارا وتكرارا أن هناك رجالا أعمال زملكاوية، تبرعوا من أجل حل هذه الأزمة سريعا فور الفوز بالانتخابات".