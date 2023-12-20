شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات خاصة من كبار الأهلى لحصد البرونزية فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اللاعبين الكبار بالأهلي عقد جلسات مع باقي زملائهم من أجل حثهم على ضرورة الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام الجمعة المقبل، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في النسخة الحالية، لتكون خير هدية لجماهير الأهلي التي حصرت على التواجد بكثافة من بداية البطولة ودعم فريقها بقوة طوال مباريات المونديال.

ويرغب لاعبو الأهلي في تقديم مستوى قوي خلال مباراة تحديد المركز الثالث وحصد الميدالية الرابعة في تاريخ النادي، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين وأهمها إهدار الفرص أمام المرمى والتي كانت كفيلة بتغيير النتيجة، حيث يتواصل اللاعبين الكبار مع باقي زملائهم في الفريق لحثهم على تقديم أفضل مستوى فني يمكنهم من الفوز بالمباراة وحصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخ القلعة الحمراء.

على صعيد متصل ، يرى محمد الشناوي قائد الأهلي أن فريقه غاب عنه التوفيق خلال مباراته أمام فلومينينسي والتي خسرها بهدفين نظيفين، مؤكدا: "عملنا كل حاجة وكانت مباراة مفتوحة وفي الشوط الأول أهدرنا 3 أو 4 فرص والمشكلة كانت في غياب التوفيق".

قال الشناوى خلال تصريحات تلفزيونية: "ركلة الجزاء هي من فتحت المباراة، وكنا نسيطر على المباراة حتى تم احتساب ركلة الجزاء، وكانت الهجمات على مرمى الفريقين، ولكن كان هناك بعض الاستعجال من لاعبينا وكان يجب علينا تهدئة أنفسنا".