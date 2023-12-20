شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات خاصة من كبار الأهلى لحصد البرونزية فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل اللاعبين الكبار بالأهلي عقد جلسات مع باقي زملائهم من أجل حثهم على ضرورة الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام الجمعة المقبل، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في النسخة الحالية، لتكون خير هدية لجماهير الأهلي التي حصرت على التواجد بكثافة من بداية البطولة ودعم فريقها بقوة طوال مباريات المونديال.
على صعيد متصل ، يرى محمد الشناوي قائد الأهلي أن فريقه غاب عنه التوفيق خلال مباراته أمام فلومينينسي والتي خسرها بهدفين نظيفين، مؤكدا: "عملنا كل حاجة وكانت مباراة مفتوحة وفي الشوط الأول أهدرنا 3 أو 4 فرص والمشكلة كانت في غياب التوفيق".
قال الشناوى خلال تصريحات تلفزيونية: "ركلة الجزاء هي من فتحت المباراة، وكنا نسيطر على المباراة حتى تم احتساب ركلة الجزاء، وكانت الهجمات على مرمى الفريقين، ولكن كان هناك بعض الاستعجال من لاعبينا وكان يجب علينا تهدئة أنفسنا".
شدد: "كان نفسنا نصعد إلى نهائي المونديال، وأشكر الجمهور على الدعم والمساندة وأطالبهم بالتواجد في مباراة المركز الثالث القادمة".
وجه الشناوي رسالة إلى جمهور الأهلي: "أقول للجمهور اليوم أحزنناكم وكنتم رائعين داخل الملعب، ولكن التوفيق غاب عنا، ولو سجلنا هدفا واحدا من فرص الشوط الأول لتغير الأمر معنا".
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