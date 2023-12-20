شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كولر يرفض رحيل موديست في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما فشل في إثبات نفسه مع الأهلي حتى الآن، ووجود آراء تطالب برحيله والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وأكد شوبير في تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "مارسيل كولر متمسك للغاية باستمرار موديست ويرفض رحيله عن الأهلي في يناير، ويرى أن اللاعب لم يقدم نفسه بالشكل المطلوب مع الفريق الأحمر حتى الآن، ولا يزال هناك فرصة لتقييمه والحكم على مستواه بشكل صحيح".

أوضح شوبير أن كولر سيمنح موديست فرصة كبيرة في الفترة القادمة بدءا من مباريات السوبر المصري بالإمارات، وفي المباريات القادمة، من أجل تقديم نفسه، لاسيما وأن الظروف لم تساعده على تقديم نفسه بشكل جيد في الفترة الماضية.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.