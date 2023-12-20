شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية سييرا ترقص على أغانى حكيم بعد فوز سبورتنج ببطولة أفريقيا للسلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الأمريكية سييرا ديلارد لاعبة فريق سلة سبورتنج سيدات على طريقتها الخاصة، بعد فوز فريقها بلقب البطولة الأفريقية للسيدات والتي استضافها النادى.

وتغلب فريق سبورتنج بقيادة محمد محروس المدير الفني على هيئة الموانئ الكيني بنتيجة (103-59)، في المباراة النهائية ، ليتوج الفريق السكندرى باللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد السلة فيديو للاعبة تقوم فيه بالرقص على أغنية " ولا واحد ولا مية" للفنان الشعبى حكيم ، وسط تصفيق ومشاركتها في الرقص من زملاءها بالفريق في صالة البطولة.

وخاض سبورتنج 4 مباريات في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية وجاءت النتائج كالتالي:

سبورتنج (98) - (41) سي ان اس اس الكونغولي

سبورتنج (115) - (49) دوالا الكاميروني

سبورتنج (96) - (57) customs النيجيرى

سبورتنج (102)- (77) KPA الكيني

وفي الدور ربع النهائي حقق سبورتنج الفوز على فريق أوفردوز الكاميروني بنتيجة 105-55، وذلك قبل أن يحقق الفوز على إنتر كلوب الأنجولي في الدور قبل النهائي بنتيجة 100-74.