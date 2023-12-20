شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى صفقة انتقال عمر كمال للأهلى.. وحقيقة التفاوض مع سوزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما شهدت الفترة الماضية حالة من الشد والجذب بين إدارة الناديين في المفاوضات، وكذلك موقف التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبك الكوري الجنوبي.

وأكد شوبير في تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "هناك انفراجة في صفقة انتقال عمر كمال للأهلي، والأيام الماضية شهدت مرونة في المفاوضان بين مسئولي النادي الأهلي ونظرائهم في نادي فيوتشر، وقد يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

يذكر أن الأهلي هو الأكثر جدية في التفاوض مع مودرن فيوتشر للتعاقد مع عمر كمال، لاسيما أن هناك رغبة قوية من اللاعب في الانتقال للأهلي، لاسيما وأن عقد اللاعب مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل، والانضمام إليه بالمجان في نهاية الموسم الجاري.

وعن موقف الأهلي من التعاقد مع سوزا، أشار إلى أن الأحمر لا يفكر في التعاقد مع سوزا في ظل قناعة مارسيل كولر المدير الفني باستمرار أنتوني موديست ، ولا يوجد تواصل مع المهاجم البرازيلي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أوراوا الياباني يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.