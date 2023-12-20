شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك وساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، ضيفا على فريق ساجرادا فى أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مشوار الزمالك وساجرادا الانجولى فى الكونفدرالية

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.

وفى المقابل، افتتح ساجرادا الانجولى مشواره بالكونفدرالية بالخسارة من فيروفيارو دو مابوتو الموزمبيقى بهدف دون رد بالدور التمهيدى الثانى وفى مباراة العودة حقق الفوز بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ليصعد لدور المجموعات وحقق أنتصاره الاول على سوار الغينى بهدفين دون رد قبل أن يخسر من أبو سليم الليبى بهدف دون رد فى الجولة الثانية ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد.

ويدخل الزمالك المباراة باحثا عن مواصلة انطلاقته على المستوى القاري بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول 3 جولات أمام أبو سليم الليبى، وسوار الغينى، وساجرادا بالجولة الثالثة.

ويتصدر فريق الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، بينما يحل ساجرادا الأنجولىفى المركز الثالث بنفس الرصيد، ثم يقع سوار الغينى فى قاع المجموعة بدون نقاط ،الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة في التأهل للدور المقبل.