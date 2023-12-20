موعد مباراة الأهلي وبطل اليابان على برونزية كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي في تمام الرابعة والنصف عصر يوم الجمعة المقبل ، الأهلي نظيره أوراوا الياباني في لقاء تحديد الفريق المتوج بالميدالية البرونزية والترتيب الثالث.



ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ، ومنصة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الرقمية.

كان الأهلي قد خسر في لقاء نصف النهائي أمام فلومنينيسي البرازيلي بثنائية من دون رد ، بينما تعرض الفريق الياباني للهزيمة على يد مانشستر سيتي بالأمس بثلاثية من دون رد.

راحة للاعبي الأهلي من التدريبات ..

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غد الخميس، استعدادًا للمواجهة القادمة .

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، منح لاعبيه راحة من المران، تجنبًا للإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان الفريق قد أنهى مرانه مساء أمس الثلاثاء على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وشهد المران محاضرة فنية من جانب كولر للاعبين، تحدث خلالها عن أهمية المباراة المقبلة، وطالبهم بطي صفحة المباراة السابقة والتفكير فقط في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ثم أجرى اللاعبون مرانًا استشفائيًّا للمجموعة التي شاركت بشكل أساسي في لقاء الأهلي وفلومينينسي، كما قام اللاعبون بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، بينما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.