مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم، على ملعب إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل فريق مودرن فيوتشر المواجهة أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري اليوم الأربعاء على ملعب إستاد السلام بحثا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لتأكيد صدارته للمجموعة بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتذاع مباراة فيوتشر أمم اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية عبر قناة بي إن سبورتس HD5 الناقل الحصري للبطولة.

ويدير المباراة تحكيميًّا طاقم حكام من موريتانيا بقيادة عبد العزيز بوح حكم ساحة، ويعاونه حمديني ديبا ويوسف محمد مساعدين، وموسى ضيو حكم رابع.

ويراقب المباراة عمر عبد السيد من ليبيا.